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Nokia перевыпустит ещё один знаменитый телефон

Nokia перевыпустит ещё один знаменитый телефон

Журналисты Android Authority выяснили, что компания HMD Global планирует перевыпустить ещё одну популярную модель мобильного телефона Nokia. Напомним, ранее финский производитель показал обновлённые версии Nokia 3310 и 8110.

По данным Android Authority, следующим HMD Global перевыпустит представленный в 1994 году телефон Nokia 2010. Его выход будет приурочен к 25-летию оригинальной модели. Также стало известно, что он будет называться Nokia A10 и выйдет в чёрном, красном и жёлтом цветах.

Известно лишь то, что обновлённый Nokia 2010 будет работать на базе той же ОС, что и Nokia 3310 (2017) и 8110 (2018), но вместе с этим будет поддерживать WhatsApp.

По материалам 4PDA
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