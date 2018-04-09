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Ulefone выпустила быструю беспроводную зарядку

Ulefone выпустила быструю беспроводную зарядку

Компания Ulefone представила новую станцию беспроводной зарядки UF002. Она совместима со всеми устройствами с поддержкой стандарта Qi, поддерживает быструю зарядку и способна выдавать мощность 10 Вт. Аксессуар не занимает много места на столе или тумбочке, а его толщина составляет всего 6,5 мм.

Ulefone UF002 совместима со стандартом Qi, а это значит, что её можно использовать практически со всеми смартфонами, поддерживающими функцию беспроводной зарядки. Достаточно просто положить гаджет на станцию для начала зарядки. Верхняя поверхность выполнена из высококачественной кожи, предотвращающая появление царапин на телефоне. Сплошная металлическая рама из алюминиевого сплава обеспечивает большую прочность, а на нижней стороне имеется силиконовое кольцо, чтобы аксессуар не скользил по поверхности.

Благодаря толщине всего 6,5 мм и весу 85 граммов беспроводную зарядку можно брать с собой на работу или в отпуск, не отказываясь от удобства использования этой технологии.

Ulefone планирует в скором времени выпустить новые аксессуары, в том числе и другие беспроводные зарядки.

По материалам 4PDA
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