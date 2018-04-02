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Насколько реальна угроза дефолта для Украины - мнение эксперта

Насколько реальна угроза дефолта для Украины - мнение эксперта

Все еще существует угроза дефолта для Украины, особенно учитывая то, что 2019-2020 годах вырастут объемы выплат по внешним долгам.

Об этом рассказал в эфире передачи «Фінансовий тиждень» экс-министр экономики Виктор Суслов.

“Угроза является абсолютно реальной. Тем более, что заканчивается льготный период реструктуризации наших долгов. Мы должны будем возвращать долги. Мало того, Украина в случае роста на 4 и более процентов в год ВВП должна будет расплачиваться значительными объемами при росте валового продукта по тем облигациям, которые находятся в руках международных инвестиционных фондов”, – говорит Суслов.

Со слов экс-министра экономики, Украине выгоден рост валового продукта, но лишь в том случае, если он начнет расти выше 4 процентов. Все потому, что мы вынуждены отдавать кредиторам 40% прироста.

При этом эксперт считает, что продолжение сотрудничества с МВФ – “жизненная необходимость в текущих условиях”.

“Если бы не МВФ, Украина бы уже объявила дефолт. Но надо понимать, что сотрудничество с МВФ должно быть временным. Получено около 8 млрд долл. Но вопрос в том, что мы не реструктуризировали свою экономику. Не создали новых производств, с большим производством добавленной стоимости. Не завоевали рынки с высокотехнологичной продукцией. А это значит, что реформы до сих пор не проведены. Они неэффективны”, – подытожил Суслов.

По материалам Фінансовий тиждень
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