КрАЗ выпустил «дом на колесах» с приводом 4х4 (фото)

Украинский завод КрАЗ по заказу газодобытчиков выпустил автомобиль ФПВ-14224 — в формате «дом на колесах». На предприятии сообщают, что стальной КУНГ базируется на шасси полноприводного автомобиля КрАЗ-5233НЕ (4х4). Оснащение автомобиля — стандартное. По ТЗ клиента двигатель Евро-5 имеет систему подогрева в зимний период, тормозная система оборудована АВС, места для сидения — с ремнями безопасности. Также есть тахограф.

«КУНГу не страшны сильные морозы: утеплен, в салоне — автономный обогреватель мощностью 8 кВт., встроенный дизельный электрогенератор мощностью 4÷5 кВт, выходным напряжением 220В, есть кондиционер со сплит-системой, окна — с двойным травмобезопасным стеклопакетом. Для полноценного отдыха ремонтников в фургоне установлены три спальных места: две верхних откидных и нижнее с рундуком, есть шкаф для вещей. Два стола — откидной и стационарный, двухконфорочная настольная электроплитка обеспечат людей горячей пищей во время дальних выездов», — сообщили Autonews.ua в пресс-службе ЧАО «АвтоКрАЗ».