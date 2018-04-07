На чем зарабатывают новые миллиардеры из списка Forbes

Самым богатым новичком с состоянием $42,2 млрд в рейтинге стала наследница косметической империи Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она дочь совладелицы L’Orеal Лилиан Бетанкур. Еще до смерти матери Франсуаза руководила холдингом. Кроме нее, акции L’Orеal принадлежат ее мужу и 2 сыновьям.

Наследница In-N-Out Burger Линси Снайдер вошла в рейтинг Forbes с состоянием в $1,2 млрд. Компанию In-N-Out в 1948-м основал ее дед. Ее отец, который был президентом компании, рано умер. В возрасте 18 лет она стала единственной наследницей семейной компании. В 2010-м заняла должность президента компании. Увеличила количество точек In-N-Out почти на треть – до 330 кафе.

Новыми миллиардерами стали канадцы Энтон Реби и Роннен Харари. Они в 1994 году основали компанию по производству игрушек Spin Master со стартовым капиталом $10 тыс. Сегодня компания производит летающие шары Air Hogs с дистанционным управлением и роботов Hatchimals. Состояние каждого из совладельцев Spin Master равно $1,3 млрд.

Несмотря на состояние в $1,2 млрд, Тоби Лютке ездит на работу на велосипеде. Он в 2006-м основал платформу электронной торговли Shopify. На ней действует почти 600 тыс. онлайн-магазинов. Тоби Лютке научился программировать еще в 12 лет. Shopify вышла на биржу в 2015-м. С тех пор акции компании выросли на 320%.

Телекоммуникационный магнат Страйв Массива с активами в $1,4 млрд стал первым миллиардером из Зимбабве. Шандор Чани – главный исполнительный директор OTP Bank стал первым в истории представителем Венгрии в списке Forbes.

Крис Ларсен, самый богатый человек в криптовалютном мире, присоединился к списку миллиардеров с состоянием в $4,6 млрд. В 2012 году Крис Ларсен стал одним из основателей криптовалюты Ripple.

В тройку самых богатых людей планеты вошли основатель и главный акционер Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет. Общая сумма активов Джеффа Безоса составила $112 млрд. Состояние миллиардера за год выросло более чем на $39 млрд. Он – единственный человек на земле, состояние которого превышает $100 млрд. Активы Билла Гейтса составляют $90 млрд, Уоррена Баффета – $83 млрд.