Украинским работникам разъяснили новые правила сезонных заработков в Финляндии

Посольство Украины в Финляндии напоминает, что с 1 января введены новые правила въезда иностранцев на территорию страны с целью выполнения сезонных работ, и советует заранее подготовить необходимые документы. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров.

“Ежегодно в Финляндию прибывают тысячи украинцев на сезонные работы. В этом году изменены правила трудоустройства. Мы проконсультировались с соответствующими органами Финляндии и сделали такие советы”, – написал Олефиров. В частности, тем украинцам, которые пользуются не биометрическим паспортом гражданина Украины для выезда за границу, по-прежнему следует обращаться в посольство Финляндии в Украине для получения визы для выполнения сезонных работ. В диппредставительстве предупредили, что действующая шенгенская виза (туристическая или деловая) не дает права на выполнение сезонной работы на территории Финляндии, в этом случае следует оформить специальную визу для выполнения сезонных работ. “Вместе с тем, если вы намерены посетить Финляндию исключительно с целью сбора диких (лесных) ягод и у вас есть действующая финская виза, то оформлять визу для выполнения сезонных работ не требуется.

Однако при таких обстоятельствах о своем предстоящем визите в Финляндию следует сообщить посольство Финляндии в Украине”, – отметили в посольстве. Тем украинцам, которые пользуются биометрическим паспортом гражданина Украины для выезда за границу, с 1 января 2018 г. для приезда в Финляндию для выполнения сезонных работ сроком до 90 дней следует оформлять сертификат на сезонную работу.

“При этом законодательством Финляндии расширено понятие сезонной работы: работа для сельского хозяйства, общественного питания, лесного хозяйства, на меховой ферме, сбор ягод на ферме, консультирование по вопросам туризма. Единственным видом сезонных работ, который не требует наличия сертификата, остается сбор диких (лесных) ягод”, – сообщили в посольстве.