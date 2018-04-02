Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 55 0

В Украине составили антирейтинг предприятий-должников по выплате зарплаты (список)

В Украине составили антирейтинг предприятий-должников по выплате зарплаты (список)

В рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы Министерство юстиции создало антирейтинг крупнейших в Украине предприятий-должников по зарплате.

Эта кампания стартовала в понедельник, 2 апреля, сообщается на сайте Минюста.

“Это иллюстрация того, что на сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками”, – подчеркнула заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и обнародованы во всех регионах Украины.

Среди 13 крупнейших должников, как указано в антирейтинге, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, которое задолжало своим работникам 73,7 млн грн, “Судостроительный завод им.61 Коммунара” (Николаевская область) – 30,3 млн грн, ПАО “Футбольный клуб «Металлист” (Харьковская обл.) – 28, 6 млн грн, ПАО “Киевсоюздорпроект” (г.Киев) – 17,6 млн грн, и другие.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018