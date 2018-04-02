В Украине составили антирейтинг предприятий-должников по выплате зарплаты (список)

В рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы Министерство юстиции создало антирейтинг крупнейших в Украине предприятий-должников по зарплате.

Эта кампания стартовала в понедельник, 2 апреля, сообщается на сайте Минюста.

“Это иллюстрация того, что на сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками”, – подчеркнула заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.

Она также добавила, что подобные антирейтинги будут созданы и обнародованы во всех регионах Украины.

Среди 13 крупнейших должников, как указано в антирейтинге, Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, которое задолжало своим работникам 73,7 млн грн, “Судостроительный завод им.61 Коммунара” (Николаевская область) – 30,3 млн грн, ПАО “Футбольный клуб «Металлист” (Харьковская обл.) – 28, 6 млн грн, ПАО “Киевсоюздорпроект” (г.Киев) – 17,6 млн грн, и другие.