Итальянская ENI приостановила сотрудничество с "Роснефтью" в Черном море

“Роснефть” объявила, что завершила бурение первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины (5,2 км) “Мария-1” на месторождении Вал Шатского в Черном море (Западно-Черноморский участок). Здесь она работает вместе с итальянской Eni. О сотрудничестве они договорились еще в июле 2012 года. Бурение скважины началось в декабре 2017 года.

Геологоразведочная деятельность “Роснефти” на участке Вал Шатского в Черном море приостановлена на время действия санкций, пока не появится необходимое для этого технологическое оборудование. Так пояснил российскому РБК руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Киселев.

Но ранее Reuters со ссылкой на свой источник писал, что “партнеры не обнаружили коммерческих запасов углеводородов на Западно-Черноморском участке”. Хотя “Роснефть” сообщила, что компании обнаружили уникальную карбонатную структуру” толщиной более 300 м. Это “трещиноватый коллектор, который с высокой вероятностью содержит углеводороды”. Представитель Eni от комментариев отказался, пишут “Ведомости”.

Бурение скважины “Мария-1” велось с платформы Scarabeo-9. Ее Eni в начале 2017 года зафрахтовала у Saipem. Платформа в конце прошлого года прибыла в Черное море, где должна была работать до конца июня 2018 года, писала Saipem в отчете за прошлый год. При этом Scarabeo-9 могла задержаться на Вале Шатского до конца сентября.

Согласно системе мониторинга морских судов MarineTraffic платформа уже покинула границы Западно-Черноморского участка. Представитель Saipem это подтвердил, добавив, что “буровые и сервисные работы на скважине успешно завершились”.

“Полученные результаты внушают уверенность в открытии крупных нефтегазовых месторождений в российской акватории Черного моря”, — отметил представитель “Роснефти”.

Ресурсная база на Западно-Черноморском участке может составить до 600 млн т нефти и около 100 млрд куб. м газа, говорил в декабре главный исполнительный директор “Роснефти” Игорь Сечин .

В свое время, Eni получила все необходимые разрешения у итальянского правительства и европейских органов на бурение в Черном море, уверял пресс-секретарь “Роснефти” Михаил Леонтьев.