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В Беларуси дороги после реконструкции становятся платными

В Беларуси дороги после реконструкции становятся платными

После реконструкции белорусская трасса М6/Е28 Минск – Гродно – граница Польши (Брузги) станет платной.

Об этом сообщил 2 апреля министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак, передает ЦТС со ссылкой на БелТА.

Автодорога М6 Минск-Гродно сейчас находится на реконструкции.

“В предыдущие годы была принята норма: дороги, которые реконструируются, становятся платными. За исключением второй кольцевой дороги”, – сообщил Сивак.

На сегодняшний день в Беларуси насчитывается более 1,6 тыс. километров платных дорог. Планируется, что к 2021 году их протяженность будет составлять 1786 километров.

Денежные средства, которые взимаются за проезд по платным дорогам, идут на содержание, ремонт и развитие автомобильных дорог в стране.

По материалам Центр транспортных стратегий
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