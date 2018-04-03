Сколько бесплатных поездок в месяц положено льготникам

В Украине льготникам в месяц положено 30 бесплатных поездок на различные виды транспорта. Правда, местные власти могут увеличивать их количество.

Постановлением правительства определен социальный минимум, который обязательно должен быть монетизирован – это 30 поездок в месяц на различные виды транспорта. В то же время орган местного самоуправления может по специфике населенного пункта увеличивать количество поездок. Соответственно предоставить льготнику для этого средства, сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

В правительстве отметили, что на горячую линию Кабмина “15-45” поступали жалобы от льготников, которым отказали в бесплатном проезде в общественном транспорте. В то же время перевозчики жалуются на финансовые потери и недостаток средств на ремонт транспортных средств.