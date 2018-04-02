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Власти Швеции ввели экологический налог на авиабилеты

Власти Швеции ввели экологический налог на авиабилеты

По данным Deutsche Welle, в Швеции начали собирать экологический налог при продаже авиабилетов.

Он взимается почти со всех пассажиров и составляет до 39 евро.

«Целью налога является минимизация выбросов углерода, к которым привело радикальное увеличение авиаперевозок», — заявила министр климата, представитель «Зеленых» Изабелла Ловин.

Налог будет добавляться к цене билета на все рейсы, отправляющиеся из всех аэропортов Швеции.

Налог составляет от 60 до 400 крон (от 5,8 до 38,8 евро) в зависимости от места назначения и будет взиматься со всех пассажиров, кроме детей до двух лет, экипажей самолетов, пассажиров, которые останавливаются на территории Швеции, не меняя самолетов, а в некоторых случаях — и транзитных пассажиров.

По материалам УБР
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