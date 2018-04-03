Как выбрать лучшего фрилансера для своего проекта

Цивилизованный мир уже давно оценил прелести работы с удаленными сотрудниками: сокращение затрат на подбор персонала и его обучение, отсутствие необходимости платить за рабочее место и инфраструктуру, возможность заполучить высококвалифицированного работника под конкретный проект. К тому же, фрилансеры зачастую нацелены на многоразовое сотрудничество с вами, а значит стараются выполнить свою работу качественно, соблюдая поставленные временные рамки.

Однако на деле поиски подходящего удаленного сотрудника часто становятся источником лишней головной боли для работодателя. Как найти исполнителя, который выполнит работу действительно качественно? Кто даст гарантии, что фрилансер не нарушит сроки и не исчезнет после получения предоплаты?

Учитывая тот факт, что каждый проект имеет свои особенности, трудно определить универсальную схему, которая поможет вам выбрать идеального исполнителя. И все же, прочитав этот материал, вы сможете справиться с этой задачей быстрее и эффективнее.

Для начала, определяя задачу, постарайтесь адекватно оценить ее сложность, хотя, если вы не являетесь специалистом в вопросе, это сделать непросто. Проблема многих заказчиков в недооцененности поставленного задания: «Подумаешь, пару кодов прикрутить — делов на три копейки!». В результате вы находите недорогого исполнителя, у которого фактически не хватает знаний и опыта, чтобы грамотно справиться с задачей. Вы теряете время, а вместе с ним и деньги.

У этой проблемы есть и другая сторона: переоценив задачу, вы рискуете нанять дорогостоящего эксперта для выполнения пустячка. Поэтому, если вы не уверены, что верно рассчитали сложность проекта, разместите заказ с четко поставленным заданием на бирже фриланса . Вам будут приходить заявки от кандидатов, которые, скорее всего, владеют необходимыми навыками, и вам останется лишь выбрать подходящего исполнителя, исходя из качества работ в портфолио и подходящей вам стоимости.

Совершенно очевидно, что никто не хочет переплачивать за работу. И все же является ли бюджет определяющим фактором в вашем проекте? Если ваш ответ «да», тогда стоит указать фиксированную цену, которую вы готовы заплатить за проект. В этом случае вам будут приходить заявки только от тех фрилансеров, которые заинтересованы в работе на ваших условиях. Это сэкономит время на отбор подходящих кандидатов. Но помните, что заниженная цена не гарантирует вам качественный результат.

С более гибким бюджетом вы можете сосредоточить внимание на качестве исполнителей, приславших вам свои заявки. Оцените отзывы на них, время работы на бирже и портфолио. Иногда разумно заплатить больше, чтобы получить результат, который полностью вас удовлетворит.

И еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, выбирая фрилансера.

Убедитесь, что ТЗ содержит грамотное описание задач.

Помните короткометражку «Эксперт», в которой заказчику нужно было получить «семь красных линий, две из которых зеленые, а другие — прозрачные»? Чтобы результат не оказался для вас неприятной неожиданностью, четко поставьте задачу и обсуждайте возможные нюансы до начала выполнения работ. Впрочем, если ТЗ написано грамотно и содержит все необходимые вводные, вам, возможно, и не придется тратить время на обсуждение.

Проверьте фрилансера перед тем, как доверить ему сложный проект.

Многие работодатели предпочитают «проверить» удаленного работника перед тем, как нанять. Это особенно актуально, если вы нанимаете новичка на бирже. Будьте готовы дать небольшое тестовое задание или провести онлайн-интервью, во время которого вы сможете задать вопросы об уровне компетентности кандидата и уточнить детали проекта.

Договаривайтесь о заказе непосредственно на бирже.

Работа с фрилансером вне биржи — все равно что покупка дорогой техники на стихийном рынке: у вас нет никаких гарантий. Биржа фриланса поможет вам регламентировать отношения с исполнителем и застрахует от финансовых рисков. К примеру, для безопасности сделок на Weblancer активирован сервис WebMoney Escrow. Это означает, что при заключении договора деньги заказчика резервируются на Escrow в качестве залога. Если по каким-либо причинам исполнитель не может выполнить условия договора, он обязан расторгнуть сделку, и тогда предоплата в полном объеме возвращается заказчику.

Все эти тонкости поиска подходящего удаленного работника только кажутся трудновыполнимыми, на деле же — существенно упрощают рабочий процесс и экономят деньги, что поможет вам сделать ваш бизнес еще успешнее.