В Украине замедлился темп прироста авторынка

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-марте 2018 года выросли на 16,3% по сравнению с тем же периодом 2017 года – до 19,152 тыс. ед., сообщила группа AUTO-Consulting.

Как сообщалось, по итогам января-февраля прирост рынка составлял 31%, в том числе в феврале рынок вырос на 22%.

По данным аналитиков группы, прирост рынка замедлился с учетом того, что в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи авто сократились на 3,8% – до 6,7 тыс. ед., хотя выросли по сравнению с февралем текущего года на 16%.

“Тем не менее отрицательная динамика в начале весеннего бизнес-сезона – это довольно тревожный знак. Тем более, если внимательно посмотреть на позиции брендов, то становится понятно, что почти 20% авторынка держится на так называемых “дизельгейтных” автомобилях, которые из-за своей цены не оставили ни единого шанса конкурентам”, – считают они.

Лидером прошлого месяца, как и в феврале, стал Volkswagen, на долю которого пришлось почти 14% всех покупателей (934 авто – на 14,6% больше, чем в феврале).

На втором месте вновь Toyota, с долей рынка почти 13% (868 авто) и хорошим приростом на 28% по сравнению с февралем.

Неизменными также остались позиции Renault (третья строчка рейтинга) с продажей 613 авто и Audi (четвертое место) с 441 авто.

В то же время эксперты отметили, что в ТОП-20 перемен уже намного больше. В частности, в марте активно наращивали продажи Mercedes-Benz (11 место против 13 в феврале), BMW (13-е против 16-го), Kia (12 против 14), Lexus (17 против 18).

AUTO-Consulting также отмечает неожиданную активизацию продаж автомобилей ЗАЗ – в марте их продано 88 ед. против 45 в феврале, что позволило подняться с 23 на 18 строчку рейтинга.

В свою очередь, согласно данным ассоциации “Укравтопром”, по итогам января-марта темп прироста авторынка сократился еще больше – до 14% к аналогичному периоду 2017 года, в целом продано 19,3 тыс. авто.

При этом в марте первичные регистрации составили 6,8 тыс. авто – на 6,5% меньше, чем за тот же месяц 2017 года.

На первую строку мартовского рейтинга ассоциация вывела Toyota с приростом продаж на 14% к марту-2017 – до 898 ед. На второе вышел Volkswagen с продажей 828 авто – на 39% больше, на третье – Renault с падением продаж на 25%, до 614 авто.

Четвертое место, по данным ассоциации, разделили Audi и Nissan, в активе которых по 442 авто. При этом спрос на Audi вырос на 67%, на Nissan – только на 3%. Пятой стала Skoda – 431 ед. (прирост 10%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Volkswagen Golf, выбор на котором остановили 414 покупателей.

Справка Finance.ua: