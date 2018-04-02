Дрон "Почты России" разбился после первого старта (видео)

Первое испытание дрона для доставки посылок “Почты России” оказалось неудачным: беспилотник с двухкилограммовым грузом быстро набрал высоту и врезался в ближайший дом.

Об этом сообщает “Медуза”.

Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, которое находится в 15 километрах от столицы Бурятии.

Местные издания отмечают, что во время аварии никто не пострадал, однако сам дрон не подлежит восстановлению. По информации СМИ, дрон обошелся “Почте России” в 1,2 миллиона рублей (около 550 тысяч гривен).

После того как дрон упал, местные чиновники заявили, что устройство “сбили с толку” точки Wi-Fi, расположенные в ближайших домах.