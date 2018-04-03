Билеты в немецкие музеи можно оплатить криптовалютой

Достопримечательности Германии, как и обучение Швейцарии, стали принимать к оплате криптовалюты. Популярные у туристов культурные и исторические места открыли новый способ оплаты за билеты. Об этом сообщает CCN.com.

В числе таких достопримечательностей баварский замок Нойшванштайн, Боденское озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии, а также крупнейший парк развлечений в стране «Европа-парк» теперь принимают к оплате биткоины. Наряду с достопримечательностями криптовалютами можно расплатиться за услуги Национального комитета по туризму.

Напомним, что на данный момент курс биткоина и еще 4 главных криптовалют снижается. Однако, это не стало препятствием для введения виртуальных монет в качестве средства оплаты в украинских кафе и ресторанах. Так, сеть итальянских ресторанов Pestо Cafe объявила, что теперь за их услуги можно расплатиться биткоинами. Новация доступна и в таком заведении общественного питания, как Mister Twister. Здесь принимают не только биткоин, но также Litecoin, Dash и Waves.

В противовес такой тенденции игровая платформа Steam решила отказаться от криптовалют и закрыла данную опцию для игроков, объяснив это нестабильностью курса виртуальных денег.