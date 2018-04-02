Ученые из США успешно испытали протез памяти

В университете Южной Калифорнии США разработали систему, которая улучшает память пациентам с нейродегенеративными заболеваниями на 37 процентов. Об этом сообщается на сайте медицинского центра Уэйк-Форест.

Медики отобрали добровольцев с эпилепсией, в чей мозг имплантировали электроды, подключенные к специальной вычислительной системе. С помощью электродов ученые могли влиять на ответственные за кратковременную память нейроны гиппокампа, а также считывать их активность.

Сначала пациенту показывали один цвет, а через некоторое время просили найти его среди ряда предложенных на экране. Система анализировала активность мозга во время правильных ответов и разрабатывала шаблон “правильной работы памяти”.

При повторных тестах мозговую активность пациента пропускали сквозь этот шаблон и воспроизводили в гиппокампе исправленную версию. Результаты тестов показали улучшение кратковременной памяти на 37 %.

Во втором тесте вместо цвета участникам показывали фотографии. Ситуация повторилась — с применением шаблонов результат улучшился на 35 %.

Исследователи сфокусировались на кратковременной памяти, поскольку она чаще страдает при болезни Альцгеймера, инсульте и травмах головы.