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"Метинвест" решил ликвидировать "Донецккокс"

"Метинвест" решил ликвидировать "Донецккокс"

Горно-металлургическая группа “Метинвест” приняла решение ликвидировать ЧАО “Донецккокс”, находящееся на временно неконтролируемой территории Украины, как юридическое лицо из-за невозможности его прибыльной деятельности.

Как сообщило предприятие в системе НКЦБФР, решение о ликвидации в добровольном порядке без правопреемственности приняло собрание акционеров 29 марта текущего года.

“Данное решение принято в связи с отсутствием у общества дальнейших перспектив осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность”, — констатируется в информации завода.

За данное решение проголосовали 100% участников собрания акционеров.

При этом уточняется, что после удовлетворения требований кредиторов, у эмитента могут остаться активы на сумму 68,182 млн грн для распределения между акционерами.

Также сообщается, что в связи с ликвидацией общества акционеры отозвали и.о. гендиректора и членов наблюдательного совета, назначили ликвидатором компании юрисконсульта ООО “Метинвест холдинг” Михаила Вергуна.

Как сообщалось, ЧАО “Донецккокс” по итогам работы в 2017 году сократило чистый убыток в 11,5 раза по сравнению с предыдущим годом — до 2,504 млн грн с 28,696 млн грн.

Нераспределенная прибыль общества к концу прошлого года составила 30,302 млн грн.

За прошлый год “Донецккокс” сократил текущие обязательства на 84,6% — до 24,392 млн грн, при этом долгосрочные обязательства отсутствуют, как и в предыдущем году. Дебиторская задолженность снизилась на 49,7%, до 97,311 млн грн.

Активы предприятия в 2017 году снизились на 56,7% — до 116,966 млн грн, в том числе основные средства снизились до нуля с 32,201 млн грн в 2016 г.

По материалам Дело
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