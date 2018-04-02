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Курс Bitcoin на неделе может снизиться до 6,5 тыс. долларов

Курс Bitcoin на неделе может снизиться до 6,5 тыс. долларов

Курс Bitcoin на неделе может снизиться до 6,5 тыс. долларов.

Распродажи на рынках вызваны дипломатическим скандалом между странами Запада и Россией, отмечают аналитики ГК FOREX CLUB.

За последние сутки курс Bitcoin вырос на 3,17% до 6,93 тысячи долларов, при рыночной капитализации 118,2 млрд долларов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum за сутки укрепилась в цене на 2,34% до 385,2 долларов. Капитализация Ethereum – 38 млрд долларов. Litecoin подорожал на 1,74% до 114,9 долларов. Капитализация Litecoin – 6,6 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до 259,9 млрд долларов.

Рынок криптовалют остается слабым, но, на фоне начавшейся восходящей коррекции в акциях технологического сектора, инвесторы надеются на подъем всего рынка.

Стоимость нефти составляет чуть менее 69 долларов за баррель марки Brent. Инвесторы ожидают продления соглашений о сокращении добычи ОПЕК+ и роста цен до 70 долларов за баррель.

На этом фоне американский фондовый индекс Dow Jones вырос почти на 7%, индекс S&P500 – на 4,21%, азиатские индексы прибавили более 3%.

Доллар США снижается после укрепления, вызванного ростом ВВП США. Пара евро/доллар, которая сейчас находится на уровне выше 1,23 доллара за евро, может укрепиться до 1,24 доллара.

По материалам Finance.UA
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