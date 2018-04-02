Курс Bitcoin на неделе может снизиться до 6,5 тыс. долларов.

Распродажи на рынках вызваны дипломатическим скандалом между странами Запада и Россией, отмечают аналитики ГК FOREX CLUB.

За последние сутки курс Bitcoin вырос на 3,17% до 6,93 тысячи долларов, при рыночной капитализации 118,2 млрд долларов. Вторая по популярности криптовалюта Ethereum за сутки укрепилась в цене на 2,34% до 385,2 долларов. Капитализация Ethereum – 38 млрд долларов. Litecoin подорожал на 1,74% до 114,9 долларов. Капитализация Litecoin – 6,6 млрд долларов.

Общая рыночная капитализация криптовалют снизилась до 259,9 млрд долларов.

Рынок криптовалют остается слабым, но, на фоне начавшейся восходящей коррекции в акциях технологического сектора, инвесторы надеются на подъем всего рынка.

Стоимость нефти составляет чуть менее 69 долларов за баррель марки Brent. Инвесторы ожидают продления соглашений о сокращении добычи ОПЕК+ и роста цен до 70 долларов за баррель.

На этом фоне американский фондовый индекс Dow Jones вырос почти на 7%, индекс S&P500 – на 4,21%, азиатские индексы прибавили более 3%.

Доллар США снижается после укрепления, вызванного ростом ВВП США. Пара евро/доллар, которая сейчас находится на уровне выше 1,23 доллара за евро, может укрепиться до 1,24 доллара.