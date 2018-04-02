Фонд госимущества заявляет о рекордных поступлениях от приватизации

Фонд государственного имущества за 2017 год перечислил в государственный бюджет 5,36 млрд грн, в том числе поступления от приватизации составили 3,38 млрд грн.

Об этом сообщил и.о. руководителя Фонда госимущества Виталий Трубаров в Facebook.

“Главные показатели – в прошлом году фонд перечислил в государственный бюджет 5,36 млрд грн. В частности, поступления от приватизации составили 3,38 млрд грн, и они стали самыми большими за последние 5 лет”, – написал Трубаров.

Он отметил, что от аренды государственного имущества в бюджет поступило 1,06 млрд грн, перечислено дивидендов и части чистой прибыли хозяйственных обществ в размере 0,93 млрд грн.

“Считаю, что одним из главных итогов работы фонда стала подготовка новой законодательной базы для проведения приватизации на совершенно новых принципах и подходах, что создало предпосылки успешных продаж объектов уже в этом году. Прозрачная, конкурентная приватизация – это важная реформа, отсчет которой начался с принятием и подписанием нового закона о приватизации”, – отметил Трубаров.