ПриватБанк подал судебные иски против PwC на 3 миллиарда долларов

30 марта 2018 года в районный суд Никосии (Кипр) Приватбанк подал официальный судебный иск относительно кипрской PricewaterhouseCoopers и украинской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

“Сумма искового заявления составляет 3 миллиарда долларов в качестве возмещения убытков, которые, как считает Приватбанк, он понес в результате серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и, прежде всего, обязанностей во время проверки финансовой отчетности Приватбанка за отчетные периоды, оканчивающиеся 31 декабря 2013 года, 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2015 года”, – говорится в сообщении.

В банке заявили, что после подачи судебного иска против бывших владельцев банка в Высоком суде Лондона в декабре 2017 года исковое заявление против PwC является следующим важным шагом, сделанным Приватбанком относительно возмещения огромных убытков, бремя от которых сегодня в значительной степени влияет на экономику Украины.

“Подача иска против PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC по проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность PwC обнаружить в банке операции мошенничества в течение многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения. Отныне кипрский суд будет принимать решение о PwC в установленном порядке”, – отметил глава правления Приватбанка Петр Крумханзл.

Сообщается, что Приватбанк поручил международной юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) совместно с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co представлять его интересы в ходе судебных разбирательств с PwC.

PricewaterhouseCoopers (PwC) — международная сеть компаний, предлагающая профессиональные услуги в области консалтинга и аудита. Компания существует более 160 лет и входит в “большую четверку” аудиторских компаний. Штаб-квартира сети базируется в Лондоне.

Напомним, Национальный банк исключил ООО “Прайсвотерхаускуперс” из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

В Национальном банке заявляли, что PricewaterhouseCoopers оценивали залоги в Приватбанке в разы больше их реальной стоимости.

Компания намеревалась оспорить решение Национального банка об исключении ее из реестра.

PwC проводила аудит финансовой отчетности Приватбанка за 2015 год в соответствии с Международными стандартами аудита.

Аудиторское заключение по данной финансовой отчетности содержало оговорки относительно операций со связанными лицами.