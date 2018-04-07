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5 самых лучших пикапов Volkswagen

5 самых лучших пикапов Volkswagen

Эта компания создавала за свою многолетнюю историю много концептов и серийных версий таких автомобилей. Предлагаем вашему вниманию 5 самых лучших пикапов Volkswagen.

Пикап VW Atlas Tanoak создан на базе внедорожника. Естественно, он получил некоторые элементы и оборудования, характерные только для пикапов. Пойдет ли этот концепт в серийное производство? Пока не известно, но шансов мало.

Небольшой пикап VW Tristar TDI, созданный на базе T6 Transporter, показали в 2014 году. Он оснащался 2,0 л турбодизелем мощностью 201 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Через два года появился пикап T6 Transporter, который, к сожалению, не был похож на концепт Tristar.

Показанный в 2012 году на Женевском автосалоне концепт VW Amarok Canyon, к сожалению, не попал в серийное производство. Между тем, этот концепт получил интересный дизайн кузова и отличные внедорожные возможности.

Концепт VW Saveiro Rocket был официально представлен в 2010 году на автосалоне в Сан-Паулу, Бразилия. В серийное производство он не попал. Думаем, это было правильное решение – уж слишком спорный дизайн у этого пикапа.

VW Pickup Concept дебютировал в 2008 году. На его базе через два года построили Amarok. Причем серийная версия не сильно отличалась от своего концепта.

По материалам autonews.ua
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