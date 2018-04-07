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GoPro представила экшен-камеру HERO стоимостью $200

GoPro представила экшен-камеру HERO стоимостью $200

Мировая слава GoPro, которую ей обеспечили экшен-камеры семейства HERO, не уберегла компанию от провальных инициатив. Попытка выйти на рынок БПЛА с дроном Karma, откровенно слабый спрос на модель HERO5 Black и нежелание руководства компании менять текущий курс развития бренда привели к бедственному финансовому положению именитого производителя. Продукция GoPro ожесточённо борется за сохранение позиций на рынке, будучи атакуемой со всех сторон доступными экшен-камерами из Китая. Ощутимая разница в цене между экшен-камерами GoPro и ближайшими конкурентами, предлагающими более доступные альтернативы, подразумевает некоторые отличия в функциональном плане. Однако не всегда стоимость камер семейства HERO оправдана её преимуществами над аналогами. Да и аналоги подбираются всё ближе к GoPro, обладая схожим набором возможностей за куда меньшую сумму покупки.

Нескончаемая череда убыточных финансовых кварталов GoPro, вынудившие пойти на массовые сокращения персонала, заставили руководство американской компании пересмотреть текущий подход в ведении бизнеса. Радикальные перемены не заставили себя долго ждать: GoPro готова удовлетворить спрос в непривычном для себя ценовом сегменте. Об этом свидетельствует релиз самой доступной экшен-камеры, приобретение которой точно не ударит по карману, как это было с GoPro HERO6 Black.

Анонсированная модель «GoPro Hero» без каких-либо цифровых индексов в названии обосновалась в той же ценовой группе, что и продвигаемая Xiaomi камера YI 4K Action Camera. Такой подход обещает поклонникам GoPro расширение ассортимента компании сбалансированным средством для съёмки в экстремальных условиях стоимостью всего $200.

По материалам 3dnews.ru
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