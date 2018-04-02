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Илон Маск решил продавать кирпичи

Илон Маск решил продавать кирпичи

Илон Маск объявил, что основанная им The Boring Company будет продавать блоки, из которых можно строить здания и скульптуры.

Как сообщает сам бизнесмен на своей странице в Твиттере, из блоков можно будет возвести любую конструкцию, соединяться они будут по тому же принципу, что и кирпичики LEGO. Кирпичи Маска изготовлены из камня, полученного при бурении. Кстати, бурение туннелей — основная сфера деятельности The Boring Company.

Маск также заявил, что намерен построить в Калифорнии сеть тоннелей для движения транспорта. Кирпичи “от Маска” – легкие и прочные одновременно. Предприниматель отмечает, что внутри они полые, но при этом изготовлены так, что способны выдержать типичную для Калифорнии сейсмическую активность.

По материалам bigmir.net
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