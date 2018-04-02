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США остаются главным поставщиком электромобилей в Украину

США остаются главным поставщиком электромобилей в Украину

Тенденция роста спроса на электромобили в 2017 году заметно возросла. Так, в прошлом году в Украину было импортировано свыше 2,5 тыс. электромобилей общей стоимостью более $20 млн.

Об этом сообщает пресс-служба ГП «Держзовнишинформ».

«Большую часть автомобилей с электрическим двигателем импортировали из США, что составляло более 80% от общего объема электрокаров. В стоимостном выражении это более $16 млн», – отмечает начальник отдела исследований рынков промышленных товаров и товаров народного потребления ГП «Держзовнишинформ» Андрей Иващенко.

Остальные 20% электромобилей были импортированы из стран Европы, Южной Кореи и Японии. С начала 2018 года рынок электрокаров продолжает демонстрировать рост. За январь 2018-го первую регистрацию получили более 180 автомобилей, что почти на 20% превышает аналогичный показатель прошлого года. Самыми популярными электрокарами остаются Nissan Leaf, Tesla и BMW i3.

По материалам УБР
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