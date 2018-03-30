Межбанк: гривна укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 13,83 коп., на торгах пятницы укрепился на 23,65 коп., оказавшись на уровне 26,3070 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 30 марта с уровней предыдущего закрытия 26,46/26,50 UAH/USD виртуально, без сделок.

Довольно рано, около 10.10, покидая виртуальную сферу, доллар резко упал в цене до 26,36/26,38, а спустя 30 минут, сохранив «медвежий» тренд, оказался на цифре 26,30/26,35 UAH/USD.

Коррекция долларовых цен на межбанке продолжалась, и по достижении ими уровня 26,26/26,29 UAH/USD, на рынке появился НБУ, инициировавший покупки «излишков» СКВ по запросу наилучшего курса у 20-тки уполномоченных банков по цене 26,285 UAH/USD, остановив снижение.

Благодаря действиям регулятора, цена 26,26/26,29 UAH/USD оставалась действующей до 13.00 Киева. На обеденный перерыв игроки и межбанк ушли около 13.05 в сопровождении цифры 26,27/26,30 UAH/USD.

Регулятор на рынок после обеда не вернулся, оставив межбанк продавцам СКВ, которые своими действиями поэтапно уронили цену «американца» до 26,22/26,26 UAH/USD по состоянию на 15.25 Киева.

Эти цены на опустевшем межбанке оставались действующими до самого закрытия сессии.

На цифре 26,22/26,26 UAH/USD UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.

Большинство сделок на межбанке 30 марта, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,3070 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,27% с 28,0672 UAH/USD до 26,3070 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 30 марта гривна overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева – 15,00/16,25% годовых), доллар – по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 26,2700 / 26,3000

евро – 32,3882/ 32,4226

российский рубль – 0,4572/ 0,4581

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2330/ 1,2331

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке

Безналичный доллар на торгах 30 марта, сменив «бычий» тренд на «медвежий», заметно потерял в цене по следующим причинам.