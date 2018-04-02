Украинцы смогут чаще путешествовать в Германию и Венгрию

Государственная авиационная служба Украины договорилась об увеличении частоты рейсов с Германией и Венгрией. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

“Государственная авиационная служба Украины договорилась об увеличении частоты на основных маршрутах в Федеративную Республику Германия. Отныне максимальное совокупное количество рейсов на воздушных линиях Киев-Берлин, Киев-Франкфурт, Киев-Мюнхен достигает 52 рейсов в неделю”, — говорится в сообщении.

В то же время, частота на региональных маршрутах остается без изменений — 7 рейсов в неделю для каждой стороны. Количество пунктов ограничено, отметили в авиационной службе.

“Кроме того, достигнуты договоренности с Венгерской Республикой об увеличении частоты пассажирских и грузовых перевозок на маршруте Киев-Будапешт с 9 до 14 рейсов в неделю”, – сказано в сообщении.