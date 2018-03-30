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Китайская TCL возродит легендарный бренд гаджетов

Китайская TCL возродит легендарный бренд гаджетов

Компания TCL, которая выпускает устройства под брендом Alcatel, планирует запустить в продажу во второй половине этого года смартфон под маркой Palm.

Смартфоны Palm будут создаваться в сотрудничестве с американским брендом сотовой связи Verizon, сообщает Android Police со ссылкой на собственные источники.

Verizon был давним партнером Palm, продавая большинство мобильных телефонов марки Pre и Pre 2 под управлением WebOS. Verizon планировал вывести на рынок модель Pre 3, но телефон был отменен тогдашним покупателем Palm.

Релиз нового аппарата, преемника моделей Pilot и Pre, ожидается во второй половине этого года. В 2017 году представители TCL говорили об ориентировании на возрастных пользователей. Возможно новинка станет своего рода “нишевым смартфоном”.

Полагают, что работать устройства будут на Android, поскольку webOS, которую Palm изначально разрабатывала для своих продуктов, теперь принадлежит компании LG. Какие-либо другие подробности пока отсутствуют. Технические характеристики устройства держатся в секрете.

Фирма Palm была основана еще в 1992 году, а в конце 90-х и начале 2000-х годов этот бренд стал одним из самых упоминаемых в сегменте мобильной электроники. Весной 2010 года компания Palm была куплена корпорацией Hewlett-Packard за $1,2 млрд. Впоследствии продажи устройств под маркой Palm были свернуты из-за слабого спроса, а ещё через некоторое время права на этот бренд были проданы китайской TCL.

По материалам НВ
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