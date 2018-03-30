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Калушскую ТЭЦ реконструируют за 1,4 млрд грн

Калушскую ТЭЦ реконструируют за 1,4 млрд грн

Правительство одобрило проект реконструкции Калушской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая расположена в городе Калуш (Ивано-Франковская область), общей стоимостью 1,44 миллиарда гривен, — следует из распоряжения Кабмина №188-р от 28 марта 2018 года.

«Правительство одобрило технико-экономическое обоснование «Реконструкция Калушской ТЭЦ на ул. Промышленная, 1, в городе Калуш Ивано-Франковской области». Реконструкция указанной ТЭЦ позволит обеспечить ее дальнейшую эксплуатацию при достижении максимально возможных показателей экономической эффективности и надежности производства и отпуска электрической и тепловой энергии», — проинформировали в КМУ.

Как указывают в Кабмине, финансирование проекта планируется осуществлять «за счет привлечения кредитных средств».

Как сообщалось, ранее приказом Министерства энергетики и угольной промышленности №449 от 13 июля 2016 г. Калушскую ТЭЦ вывели из состава государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» с целью создания нового государственного предприятия «Калушская ТЭЦ — новая» к 1 января 2017 г.

По материалам Hubs
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