Сытник рассказал, какие дела послужили основанием для открытия уголовного дела в отношении Холодницкого

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства в отношении руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

“Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; деле по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; деле, касающегося фирмы “Золотой мандарин”, которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция “Народный фронт” – ред.); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца…”, – сказал он в интервью интернет-изданию “ZN.UA”.

А.Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Н.Холодницкого, содержатся данные о “сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений”.

“Речь не только о прокурорах. Но о прокурорах – особенно. Есть прокуроры, которые хотят нормально работать, но лица, занимающие административные должности в САП, не дают им этого делать. Прокурор приносит “наверх” проекты подозрений, но вместо рассмотрения получает нагоняй, и дело тормозится”, – пояснил директор НАБУ.

Кроме того, по его словам, на записях речь идет о давлении на суд для принятия незаконных решений. “В частности, давление на суд оказывается с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у лица, которое является другом Холодницкого”, – указал А.Сытник.

Он сообщил, что также было зафиксировано подстрекательство свидетеля к даче неправдивых показаний.

Директор НАБУ отметил, что признаком, указывавшим на неправомерные и ненадлежащие действия со стороны руководителя САП, было то, что постоянно тормозились расследования, месяцами не подписывались необходимые процессуальные документы, некоторые подозрения не подписывались в течение полутора-двух лет

В качестве примера А.Сытник привел дело по переуступке долга частной компании за электроэнергию, поставленную “Черкассыоблэнерго” промышленным потребителям, где подозрение не подписывалось больше года.

“По одному из дел о закупках топлива для “Укрзализныци” мы прошли в хозяйственных судах три инстанции. Признали сделки между WOG и “Укрзализныцею” недействительными. Установили нарушения при их заключении. Когда мы отправляли подозрение в САП, нам выдвинули условие: выиграете суды – и мы подпишем. Выиграли суд, выиграли апелляцию… А подозрения так и не подписаны”, – рассказал он.

Говоря о деле по хищениям в одесской мэрии, А.Сытник указал, что когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты “очень быстро и организованно разъехались”, а отдельные сидели за границей почти два месяца, дистанционно “решая вопросы” с судами. “Здесь у нас есть веские основания предполагать “слив” информации фигурантам со стороны руководителя САП, который, как выяснилось, владел информацией об их перемещениях, которой следствие не владело”, – отметил он.