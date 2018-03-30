Омелян планирует строить пять новых взлетных полос ежегодно

В государственном бюджете в следующем году необходимо предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Со следующего года в бюджете Украины хорошо было бы предусмотреть 10 миллиардов гривен на ремонт и строительство новых взлетных полос. Если мы будем иметь эти деньги, мы сможем ежегодно строить пять качественных аэродромов в государстве – это создание новой инфраструктуры, нового качества и сервиса для украинцев», – сказал Омелян.

Он выразил надежду, что эту инициативу депутатов Верховной Рады поддерживают премьер-министр и Президент.

Также Омелян поздравил украинцев с вхождением компании Ryanair на рынок перевозок Украины и отметил, что следующая цель – чтобы «украинских аэродромов было не 3, 5, 10, а 20, 30 и 50».