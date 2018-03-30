Кабмин перенаправил Минэнерго 65,8 миллиона от ЕС

Правительство направляет 65,8 млн грн, полученных от ЕС в рамках реализации Соглашения о финансировании программы “Продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины”, на мероприятия по развитию отрасли энергетики.

Об этом говорится в распоряжении правительства от 28 марта 2018 г. № 189-р.

“Правительство распределило остаток средств специального фонда государственного бюджета для поддержки развития отрасли энергетики. Общий объем финансирования составляет 65,8 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Принятие решения позволит осуществить дополнительное финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению энергетических объектов или их частей; разработку и внедрение системы своевременного выявления, предупреждения и нейтрализации киберугроз в топливно-энергетическом комплексе; по созданию и внедрению информационно-аналитической системы обеспечения хранения, передачи, обращения и обработки данных в топливно-энергетическом комплексе и тому подобное.

Как сообщалось, 18 декабря 2013 года правительство Украины и Европейский Союз, представленный Европейской Комиссией, подписали Соглашение о финансировании программы “Продолжение поддержки реализации Энергетической стратегии Украины”, согласно которой ЕС взял на себя обязательства по осуществлению финансирования объемом максимум 45 миллионов евро. Срок исполнения данного Соглашения о финансировании начинается с даты вступления в силу этого Соглашения о финансировании – 20 декабря 2013 года и заканчивается через 78 месяцев после этой даты.