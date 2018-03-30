Facebook откладывает демонстрацию «умных» динамиков

Facebook приняла решение отложить демонстрацию «умных» динамиков с голосовым ассистентом и средствами видеосвязи

О том, что Facebook создаёт смарт-динамики, стало известно в феврале этого года, сообщает «3Dnews».

Устройства, по слухам, получат 15-дюймовый сенсорный дисплей и камеру, что позволит взаимодействовать с различными веб-сервисами и общаться с родственниками и друзьями в режиме видеосвязи.

Предполагалось, что «умные» динамики будут показаны в первых числах мая на конференции для разработчиков Facebook F8. Стало известно, что этого не произойдёт. Причина – скандал, разгоревшийся вокруг социальной сети в связи с тем, что данные 50 млн. пользователей без их ведома попали к аналитикам компании Cambridge Analytica. Соцсеть обвиняют в том, что она на протяжении многих лет собирала информацию о звонках и SMS с Android-устройств без разрешения пользователей.

В сложившейся ситуации Facebook вынуждена отложить анонс новых продуктов: компания хочет дополнительно убедиться, что их выход не повлечёт за собой новые претензии касательно сбора персональных пользовательских данных.

Facebook рассчитывает анонсировать смарт-динамики в текущем году. Презентация состоится не ранее третьего квартала.