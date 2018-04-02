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Украина накормит грибами Молдову, Румынию и Беларусь

Украина накормит грибами Молдову, Румынию и Беларусь

Украина на 12,5 раза увеличила экспорт грибов, экспортировав 533 тонны шампиньонов на $480 тысяч в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

По информации ведомства, крупнейшими покупателями украинских грибов были Молдова (443 тонны на $382 тыс.), Беларусь (85,4 тонн на $ 87,1 тыс.) и Румыния (1 тонна на $1,5 тыс.).

Кроме того, украинские шампиньоны поставлялись в Израиль, Грузию, Кувейт, Австрию, Панаму, Словакию, Турцию и другие страны.

В прошлом году было импортировано в Украину шампиньонов 0,45 тонны на $0,6 тысячи, в результате чего сформировано положительное внешнеторговое сальдо по этой позиции в $479 тысяч, – заявили в министерстве.

По материалам Комментарии
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