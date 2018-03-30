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Суд отказал банку Жвании в иске к НБУ

Суд отказал банку Жвании в иске к НБУ

27 марта Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компнаии БНС Трейд к Национальному банку Украины (НБУ) о признании противоправной бездеятельности регулятора по отношению к Диамантбанку.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Напомним, что 24 апреля 2017 года НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным, ссылаясь на то, что финучреждение к 1 апреля не обеспечило достижение установленного Нацбанком минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала на уровне 5%.

22 июня того же года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Диамантбанка.

По материалам НВ
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