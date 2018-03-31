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Электромобиль Porsche Mission E: главные факты

Электромобиль Porsche Mission E: главные факты

Первый электрический спорткар Porsche — Mission E — будет доступен в трех полноприводных модификациях. Самая мощная из них сможет выдавать 680 сил. Позднее у модели могут появиться две версии с приводом на задние колеса.

Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает издание Automobile Magazine.

Электрокар будет доступен в двух- или трехмоторной конфигурациях. Суммарная отдача силовой установки составит:

  • базовой версии – 408 лошадиных сил;
  • средней — 544 лошадиные силы;
  • топовой — 680 лошадиных сил.

Для заднеприводных модификаций рассматривается два варианта электромоторов: мощностью 326 и 435 лошадиных сил.

Помимо этого, для Mission E разрабатывают собственную двухступенчатую трансмиссию и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. Самая мощная версия электрокара сможет разгоняться до 96 километров в час за 3,5 секунды.

Запас хода машины составит 483 километра, что не является рекордным показателем на сегодняшний день. В чем можно убедиться, посмотрев ТОП-10 электромобилей по запасу хода.

С помощью фирменной системы быстрой зарядки батарею электрокара можно будет зарядить до 80% за 20 минут.

Базовая версия Porsche Mission E будет стоить на уровне Panamera. Продажи электрического спорткара начнутся ближе к концу 2019 года.

По материалам CarDiagram
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