Стали известны доходы мэра Киева за 2017 год

Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5,1 млн гривен доходов в 2017 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Задекларированные доходы Кличко составили 5 140 932 грн, из которых 4 942 422 грн доходов от роялти. Кроме того, среди доходов мэра заработная плата составила 186 668 гривен, подарок в неденежной форме от Национального олимпийского комитета – 11 630 гривен, банковские проценты – 212 гривен.

На счетах Кличко в “Укрсиббанке” размещено 1 014 евро, 1 265 долларов, 6017 гривен, на банковских счетах в “Банк Кредит Днипро” 124 431 гривна и 24 доллара. Также мэр имеет 18 100 долларов и 29 500 евро наличных средств.

При этом в декларации мэр указал, что он дал в долг третьим лицам 8 398 700 евро и 697 680 долларов (это заем тянется с электронной декларации от 2016 года).

В собственности Кличко находится квартира в Киеве площадью 251,8 кв. м, приобретенная в 2005 году за 35 тыс. гривен. В собственности его жены Натальи Егоровой – жилой дом в селе Лютеж Вышгородского района площадью 785,5 кв. м, приобретенный в 2013 году за 3,62 млн гривен и земельный участок в Лютеже (площадью 2 500 кв. м). В собственности его жены также находятся автомобили Land Rover Discovery 3.0 2013 года выпуска, приобретенный за 640 тыс. гривен, и Toyota Sequoia 2014 года выпуска, приобретенный за 1 330 697 гривен.

Кличко владеет мотоциклом Fine Custom Puncher 8.125-4 2009 года выпуска, приобретенным в 2014 году за 600 тыс. гривен, и платформой-прицепом 2013 года выпуска.

Кроме того, Кличко задекларировал 7 наручных механических часов (2 – IWC, 3 – Frank Muller и 2 – Mont Blanc), мраморные каминные часы Jacques Murray & Co XIX века и белый рояль Yamaha DC1A, который он приобрел за 960 тыс. гривен.

Кличко и его жена также задекларировали расходы на страхование в Германии, соответственно, 244,9 тыс. гривен и 299,1 тыс. гривен.