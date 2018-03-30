Стало известно, почему Канада не хочет давать Украине безвиз

Канада на данный момент не рассматривает возможности введения безвизового режима поездок для украинцев.

Об этом говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

По информации канадского правительства, они приветствуют в стране всех посетителей и будут помогать облегчить им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины.

Также они отметили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.

«В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью», – говорится в документе.

В Канаде уверяют, что их страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его анализ на основе взаимности.