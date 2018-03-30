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Стало известно, почему Канада не хочет давать Украине безвиз

Стало известно, почему Канада не хочет давать Украине безвиз

Канада на данный момент не рассматривает возможности введения безвизового режима поездок для украинцев.

Об этом говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны.

По информации канадского правительства, они приветствуют в стране всех посетителей и будут помогать облегчить им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины.

Также они отметили, что внимательно наблюдают за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.

«В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью», – говорится в документе.

В Канаде уверяют, что их страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его анализ на основе взаимности.

По материалам УКРИНФОРМ
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