ТОП-5 подержанных иномарок, которые полностью устраивают новых владельцев

Предпочтения украинцев на вторичном рынке достаточно консервативны. Как правило, это автомобили немецких и японских производителей. Они зарекомендовали себя как надежные и неприхотливые. Тем не менее, есть немало других моделей, которые менее известны, но так же хороши.

1. Hyundai Sonata 2005 года

В 2004 начался выпуск обновленного корейского седана Hyundai Sonata. Специалисты хвалят машину за скромный, но стильный дизайн, плавность хода, мощные двигатели, множество полезных функций. К тому же, автомобиль получился довольно безопасным, если судить по результатам краш-тестов.

2. Mazda MX-5 Miata 2008 года

В 2008 году Mazda MX-5, одна из лучших спортивных машин в мире, получила ряд внутренних и наружных улучшений. В обновленной версии автомобильным специалистам больше всего понравилась «четкая и точная» работа коробки передач, активное управление, удобный салон, простой в использовании складной верх.

3. Honda Insight 2009 года

В 2009 году увидело свет второе поколение гибридного автомобиля Honda Insight. Машина получила силовую установку, совмещающую традиционный ДВС и электромотор. Благодаря впечатляющей экономии топлива, доступной цене и передовой технологии, этот пятидверный хэтчбек привлек немало водителей.

4. Mazda5/ Ford i-MAX 2010 года

Японский минивэн Mazda5 третьего поколения появился именно в то время, когда эту машину смогли оценить по достоинству. Несмотря на небольшие размеры снаружи, внутри он просто огромен и, к тому же, он очень хорош при езде. Специалисты назвали Mazda5 одной из лучших новинок 2010 года благодаря сочетанию безопасности, экономии топлива и надежности. В 2015 году выпуск модели был прекращен из-за роста популярности кроссоверов.

5. Ford Mustang 2011 года

После выхода в 2010 году обновленной версии, специалисты назвали Ford Mustang лучшим спортивным автомобилем. Этой машине удалось обогнать в рейтинге таких серьезных конкурентов, как Mazda Miata, Subaru WRX и Volkswagen Golf GTI.