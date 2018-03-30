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Власти США одобрили проект SpaceX по глобальному интернету

Власти США одобрили проект SpaceX по глобальному интернету

Федеральная комиссия связи США одобрила план SpaceX по построению сети спутников Starlink на орбите вокруг Земли и выдала компании разрешение управления массивом спутников.

Предполагается, что эта коммерческая глобальная сеть интернет-доступа на первом этапе включит в себя 4425 спутников.

Сеть будет строиться в два этапа между 2019-м и 2024 годами. За это время SpaceX отправит на орбиту тысячи спутников. На первом этапе компания сосредоточится на охвате территории США, постепенно масштабируя бизнес.

“Это важный шаг вперед для SpaceX в построении спутниковой сети нового поколения, которая может связать мир надежным широкополосным сервисом и помочь тем, кто еще не подключен к интернету”, – заявила Гвинн Шотвелл, главный операционный директор и президент SpaceX.

Аэрокосмическая компания надеется, что Starlink станет генератором большого дохода, часть которого пойдет на научно-исследовательские работы и обслуживание ракетной компании. SpaceX предполагает к 2025 году подключить к Starlink 40 млн пользователей, что принесет компании примерно 30 млрд дохода.

По материалам bigmir.net
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