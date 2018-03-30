Китайцы углубят Бугско-Днепровско-лиманский канал за 188 млн гривен

Китайская China Harbour Engineering Company (CHEC) выиграла тендер на эксплуатационное дноуглубление на подходном канале и акватории порта Днепро-Бужский и на подходном канале (13-е колено Бугско-Днепровско-лиманского канала) порта Николаев.

Об этом свидетельствует документация в ProZorro.

Конкурс был проведен 29 марта, предложение китайской компании оказалось наиболее выгодным.

Ей противостояла только заявка компании “Эм Ди Си Эл Мэдитэранеан Дреджинг Компани Лимитед”. Она предложила выполнить данные работы за 211,08 млн гривен. У China Harbour заявка оказалась дешевле – 208,03 млн гривен.

В ходе торгов компании снижали цены и в итоге китайский участник выиграл с предложением 188 млн 348 тыс. гривен, у конкурента было 188 млн 348 тыс. 446 гривен. Договор еще не заключен. Победитель должен предоставлять свои услуги до 1 апреля 2019 года.

Заказчик данных работ – администрация Николаевского морского порта (региональный филиал АМПУ). Тендер был объявлен 29 декабря 2017 года. В нем хотели участвовать шесть компаний, однако допустили только две. Отклонили заявки компаний Hegemann GmbH Dredging, Jan De Nul n.v., ООО “СМД-Инвест”, ООО “КП Коммунэкоресурсы”.