У претендентов на американскую визу будут требовать ссылки на профили в соцсетях

Государственный департамент США будет просить от всех претендентов на американскую визу указывать их имена в социальных сетях.

Также сообщается, что будут требовать указывать предыдущие электронные адреса и номера телефонов. Такая мера значительно расширит количество отказов потенциальным мигрантам и посетителям страны.

Отмечается, что новые требования повлияют на почти 15 миллионов иностранцев, которые ежегодно подают заявки на американские визы.

Эти требования будут применяться к практически всем претендентам на иммиграционные и неиммиграционные визы, это повлияет на 710 тысяч заявителей на иммиграционную визу и на 14 миллионов неиммиграционных визовых заявителей, в том числе тех, кто хочет приехать в США для ведения бизнеса или учебы.

В том случае, если требования будут одобрены, в заявках будет указан список социальных сетей и которые нужно будет указать за последние пять лет

Также от претендентов будут требовать номера телефонов, электронные адреса, статусы о поездках и депортациях за последние пять лет.