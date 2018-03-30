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В Дании построят спиральную башню для пеших прогулок

В Дании построят спиральную башню для пеших прогулок

В Дании архитектурная студия EFFEKT спроектировала спиральную прогулочную тропу, возвышающуюся над лесом около города Хаслев, в часе езды от Копенгагена.

Главная идея заключается в том, что можно не просто гулять по лесу, но и увидеть его с высоты птичьего полета, при этом не навредив природе, – рассказывает BigPicture.

Центральный элемент конструкции — спиральная башня высотой 45 метров, возвышающаяся над верхушками деревьев и открывающая панорамный вид на красивый окружающий ландшафт на все 360 градусов. Прогулочная тропа длиной 600 метров ведет к башне по земле, над землей и между деревьями.

Весь маршрут будет поделен на две секции: прогулка среди старейших деревьев леса на высоте и вариант для тех, кто боится высоты, — тропа, расположенная ближе к земле и ведущая к более молодым деревьям.

По материалам УБР
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