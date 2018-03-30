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Bitcoin опустился ниже $7 тыс.

Bitcoin опустился ниже $7 тыс.

Криптовалюта Bitcoin в пятницу утром продолжает дешеветь после падения в среднем на 10% накануне, капитализация рынка продолжает снижаться, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, Bitcoin снижался в цене на 11,58%, до 6,808 тысячи долларов. На бирже Bitfinex Bitcoin дешевел на 9,35%, до 6,917 тысячи долларов, на GDAX – на 9,12%, до 6,879 тысяч долларов, на OKCoin – на 7,42%, до 7,764 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также снижались в цене. Ethereum дешевел на 12,71%, до 372,7 доллара. Ripple – на 11,71%, до 0,493 доллара, Bitcoin Cash терял 11,05%, опускаясь до 728,09 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 255,18 миллиарда долларов. На долю Bitcoin приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

Днем ранее Bitcoin падал в цене на сообщении Народного банка Китая (НБК) об ужесточении регулирования рынка криптовалют. Заместитель руководителя регулятора Фан Яфэй на официальном сайте НБК заявил, что работа с криптовалютами входит в число приоритетных задач Народного банка Китая на 2018 год в рамках политики по защите национальной валюты. Он добавил, что цифровые деньги — это один из трех крупнейших рисков для целостности местной валюты, китайского юаня.

По материалам ПРАЙМ
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