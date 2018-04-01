M-HORSE временно снижает цену двух смартфонов

Принять участие в праздновании восьмого дня рождения AliExpress решила и компания M-HORSE. В честь этого события производитель снизил цену на долгоиграющий Power 2 и безрамочный Pure 2 с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ.

M-HORSE Pure 2 оснащён 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором MediaTek с максимальной частотой 1,5 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ с возможностью расширения. Основная камера у него двойная с сенсорами на 16 и 2 Мп, а фронтальная имеет разрешение 16 Мп. Ёмкость встроенного аккумулятора составляет 3 600 мАч. Также в смартфоне есть два слота для SIM-карт с поддержкой 4G, симметричный разъём USB Type-C и сканер отпечатков пальцев.

Модель M-HORSE Power 2 относится к классу долгоиграющих смартфонов — там установлен аккумулятор на 6 000 мАч. Также аппарат оснащён 5,5-дюймовым HD-экраном, прикрытым 2,5D-стеклом, четырёхъядерным процессором MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и накопителем на 16 ГБ с возможностью расширения. На задней стороне расположилась двойная камера с сенсорами на 8 и 2 Мп. Гаджет также поддерживает работу с двумя SIM-картами в сетях четвёртого поколения.