Харьковчанин заработал 90 тыс. гривен на несуществующей мебели

В Харькове задержали афериста, который торговал несуществующей мебелью, выманивая у людей задаток.

Мужчина обманул 20 доверчивых клиентов, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

“Предприниматель” имел собственный офис на рынке “Привоз”, где принимал заказы от горожан на изготовление мебели. Мужчина ставил обязательное условие: 50% предоплаты. Однако, после получения задатка, предприниматель не выполнял заказ. Он всячески уклонялся от претензий заказчиков и оттягивал время выполнения работы.

В общем, аферисту удалось выманить у людей 90 тыс. гривен, деньги мужчина тратил на собственные нужды.

Полиция открыла на харьковчанина уголовное производство по факту мошенничества. За свои поступки он может попасть в тюрьму на три года.

Правоохранители предупредили “бизнесмена” о подозрении в совершении преступления, сейчас он находится под домашним арестом.