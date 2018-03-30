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Харьковчанин заработал 90 тыс. гривен на несуществующей мебели

Харьковчанин заработал 90 тыс. гривен на несуществующей мебели

В Харькове задержали афериста, который торговал несуществующей мебелью, выманивая у людей задаток.

Мужчина обманул 20 доверчивых клиентов, сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

“Предприниматель” имел собственный офис на рынке “Привоз”, где принимал заказы от горожан на изготовление мебели. Мужчина ставил обязательное условие: 50% предоплаты. Однако, после получения задатка, предприниматель не выполнял заказ. Он всячески уклонялся от претензий заказчиков и оттягивал время выполнения работы.

В общем, аферисту удалось выманить у людей 90 тыс. гривен, деньги мужчина тратил на собственные нужды.

Полиция открыла на харьковчанина уголовное производство по факту мошенничества. За свои поступки он может попасть в тюрьму на три года.

Правоохранители предупредили “бизнесмена” о подозрении в совершении преступления, сейчас он находится под домашним арестом.

По материалам Газета по-Украински
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