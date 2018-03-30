Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 26 0

В Германии создали робота-паука

В Германии создали робота-паука

Немецкие робототехники из компании Festo представили робота-паука на основе реального прототипа – паука Capparaceae aureola. Эта кроха, размером не более 20 миллиметров, способна ловко сворачиваться в клубок и быстро убегать от хищников в случае опасности.

Робот BionicWheelBot от немецких работотехников, которого собираются показать на немецкой промышленной выставке Hannover Messe 2018, по размерам гораздо больше своего реального аналога, но способен делать то же самое. В обычном состоянии робот передвигается на восьми лапах, но в случае необходимости сворачивается и быстро катится, отталкиваясь от земли двумя.

С практической точки зрения робота BionicWheelBot в перспективе за счет его возможностей можно рассматривать как отличного разведчика местности. Он может медленно и тихо передвигаться за камнями, зарослями и другими препятствиями, проверяя обстановку вокруг, и в случае отсутствия опасности или, наоборот, ее присутствия – быстро ретироваться в сложенном состоянии.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018