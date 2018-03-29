Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов

Президент США Дональд Трамп в четверг, 29 марта, обвинил интернет-компанию Amazon в неуплате налогов.

Об этом он написал в Twitter.

“Я выражал свою обеспокоенность Amazon задолго до выборов. В отличие от других, они платят мало или вообще не платят налоги исполнительной власти американских штатов или местной власти. Используют нашу почтовую службу как мальчика по доставке (что наносит большой ущерб Соединенным Штатам) и заставляют тысячи ритейлеров закрываться”, – написал Трамп.

Напомним, крупные компании со значительными цифровыми доходами в Европейском союзе, такие как Google и Facebook, могут столкнуться с 3% налогом на свой оборот по проекту предложения Европейской комиссии.

Такие фирмы США, как Uber, Airbnb и Amazon, также могут пострадать от нового сбора, который будет применяться в 28 странах ЕС.

Крупные технические компании обвиняются крупными государствами ЕС в том, что они платили слишком мало налогов в блоке, повторно перенаправляя часть своей прибыли в страны с низким уровнем налогообложения, такие как Ирландия и Люксембург.