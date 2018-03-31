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Правительство Польши готовит новую миграционную политику

Правительство Польши готовит новую миграционную политику

Правительство Польши к середине 2018 года планирует представить комплексный проект новой миграционной политики.

Об этом объявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский.

Отметим, что в четверг польское правительство одобрило “Социально-экономические приоритеты миграционной политики”.

“Правительство готовит новую миграционную политику. Приняты приоритеты, каким будет план действий правительства в этой области”, – сообщил он, добавив, что пришло время создать серьезную основу для хорошо организованной миграционной политики.

В одобренных “Социально-экономических приоритетах миграционной политики” отражены проблемы и приоритеты польской экономики.

Согласно документу, новая миграционная политика Польши должна адаптироваться к приоритетам рынка труда, а также сосредоточиться на привлечении трудовых ресурсов из-за рубежа.

По материалам РБК-Украина
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