Правительство Польши готовит новую миграционную политику

Правительство Польши к середине 2018 года планирует представить комплексный проект новой миграционной политики.

Об этом объявил министр инвестиций и развития Польши Ежи Квецинский.

Отметим, что в четверг польское правительство одобрило “Социально-экономические приоритеты миграционной политики”.

“Правительство готовит новую миграционную политику. Приняты приоритеты, каким будет план действий правительства в этой области”, – сообщил он, добавив, что пришло время создать серьезную основу для хорошо организованной миграционной политики.

В одобренных “Социально-экономических приоритетах миграционной политики” отражены проблемы и приоритеты польской экономики.

Согласно документу, новая миграционная политика Польши должна адаптироваться к приоритетам рынка труда, а также сосредоточиться на привлечении трудовых ресурсов из-за рубежа.