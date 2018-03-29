Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 116 0

В Украине обещают запустить 4G в ближайшие дни

В Украине обещают запустить 4G в ближайшие дни

Компания Vodafone Ukraine обещает запустить технологии мобильной связи четвертого поколения (4G) в ближайшие несколько дней. Об этом сообщила СЕО компании Ольга Устнинова на пресс-конференции в четверг, 29 марта.

“До конца дня мы планируем получить счета (от Украинского государственного центра радиочастот) и оплатить их. Тогда мы запустим 4G в пятницу. Если не успеем, тогда уже в понедельник”, – отметила она.

Компания запустит 4G в диапазоне 2,6 ГГц в 28 городах.

По данным Vodafon, более 43% смартфонов в ее сети готовы к 4G, а всего в сети оператора более 50% абонентов пользуются смартфонами.

Другие операторы, в частности lifecell и Киевстар также ожидают получения необходимых разрешений в ближайшее время и готовы к запуску 4G.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018