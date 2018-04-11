Вадим Иосуб: так ли страшно округление?

Национальный банк Украины с 1 июля прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Из обращения их изымать не будут — монеты мелких номиналов и в дальнейшем можно будет использовать как средство платежа.

Эти действия анонсировались и активно обсуждались с осени прошлого года, и введены в силу постановлением Правления Национального банка Украины от 15 марта 2018 № 25 «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов».

​Согласно документу, с 1 июля в случае отсутствия монет мелких номиналов предприятия торговли и сферы услуг будут проводить округление общих сумм в чеке при расчетах наличными по таким математическим правилам:

- сумма, заканчивающаяся от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

- сумма, заканчивающаяся от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

​НБУ подчеркивает, что при наличии у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами, т.е. за монетами сохраняется роль законного платежного средства.

Кроме того, предприятия должны указывать в чеках общие суммы до и после округления. А при безналичных расчетах округление осуществляться не будет.

​При представлении этой идеи общественности в ноябре прошлого года Нацбанк пояснил, что монеты номиналами 1-5 копеек перестали играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги. При этом на обслуживание наличного оборота и чеканку монет тратятся серьезные деньги. Так, в 2016 году НБУ потратил на печатание денег 1,3 млрд гривен. Правда, не известно, как эта сумма распределяется между печатанием банкнот и чеканкой монет.

​По данным регулятора, опубликованным в ноябре, на тот момент в обращении находилось 12,9 млрд шт. монет, в том числе номиналами:

1 коп. – 2,4 млрд. шт.;

2 коп. – 1,4 млрд. шт.;

5 коп. – 1,9 млрд шт.;

10 коп. – 3,8 млрд шт.;

25 коп. – 1,7 млрд шт.;

50 коп. – 1,2 млрд шт.;

1 грн – 0,5 млрд шт.

​Национальный банк пошел по пути постепенного вывода монет мелких номиналов из обращения. В противном случае, на магазины и банки легла бы нагрузка по резко возросшему поступлению монет, их хранению и утилизации. Да и население восприняло бы резкую отмену монет достаточно нервно.

​И без того последнее время все чаще звучат опасения, что правила округления при расчетах приведут к росту инфляции. Однако такие опасения выглядят беспочвенными.

Во-первых, математические правила округления приведут к тому, что половина покупок будет округляться вниз, другая половина – вверх, и суммарно цены от округления не изменятся вообще.

У инфляции есть свои причины – это и рост минимальных доходов и средних зарплат, и рост цен на импортируемые сырье и продукцию. Тут, безусловно, Нацбанку есть над чем поработать, чтобы вернуть инфляцию к более-менее приличному показателю. Но округление цен не станет серьезным фактором разгона инфляции. Оно, по сути, является техническим, нейтральным для цен показателем.

​Можно вспомнить опыт Беларуси, которая провела летом 2016 года деноминацию 1 к 10.000, ввела в оборот новые купюры и монеты, которых не было раньше. Это сопровождалось неизбежным округлением цен и стандартными для таких случаев слухами, что все подорожает.

Тем не менее, белорусскому Нацбанку удалось последовательно снижать инфляцию, с 10,6% в 2016 году до 4,6% в 2017, за счет достаточно жесткой монетарной политики и отказа от практики запускать печатный станок.

В Беларуси округление цен не стало причиной роста инфляции, не станет и в Украине.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари