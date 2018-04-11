Вадим Иосуб: так ли страшно округление?

Национальный банк Украины с 1 июля прекращает дополнительный выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. Из обращения их изымать не будут — монеты мелких номиналов и в дальнейшем можно будет использовать как средство платежа.
Эти действия анонсировались и активно обсуждались с осени прошлого года, и введены в силу постановлением Правления Национального банка Украины от 15 марта 2018 № 25 «Об оптимизации обращения монет мелких номиналов».
Согласно документу, с 1 июля в случае отсутствия монет мелких номиналов предприятия торговли и сферы услуг будут проводить округление общих сумм в чеке при расчетах наличными по таким математическим правилам:
- сумма, заканчивающаяся от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;
- сумма, заканчивающаяся от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.
НБУ подчеркивает, что при наличии у покупателя монет мелких номиналов он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами, т.е. за монетами сохраняется роль законного платежного средства.
Кроме того, предприятия должны указывать в чеках общие суммы до и после округления. А при безналичных расчетах округление осуществляться не будет.
При представлении этой идеи общественности в ноябре прошлого года Нацбанк пояснил, что монеты номиналами 1-5 копеек перестали играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги. При этом на обслуживание наличного оборота и чеканку монет тратятся серьезные деньги. Так, в 2016 году НБУ потратил на печатание денег 1,3 млрд гривен. Правда, не известно, как эта сумма распределяется между печатанием банкнот и чеканкой монет.
По данным регулятора, опубликованным в ноябре, на тот момент в обращении находилось 12,9 млрд шт. монет, в том числе номиналами:
Национальный банк пошел по пути постепенного вывода монет мелких номиналов из обращения. В противном случае, на магазины и банки легла бы нагрузка по резко возросшему поступлению монет, их хранению и утилизации. Да и население восприняло бы резкую отмену монет достаточно нервно.
И без того последнее время все чаще звучат опасения, что правила округления при расчетах приведут к росту инфляции. Однако такие опасения выглядят беспочвенными.
Во-первых, математические правила округления приведут к тому, что половина покупок будет округляться вниз, другая половина – вверх, и суммарно цены от округления не изменятся вообще.
У инфляции есть свои причины – это и рост минимальных доходов и средних зарплат, и рост цен на импортируемые сырье и продукцию. Тут, безусловно, Нацбанку есть над чем поработать, чтобы вернуть инфляцию к более-менее приличному показателю. Но округление цен не станет серьезным фактором разгона инфляции. Оно, по сути, является техническим, нейтральным для цен показателем.
Можно вспомнить опыт Беларуси, которая провела летом 2016 года деноминацию 1 к 10.000, ввела в оборот новые купюры и монеты, которых не было раньше. Это сопровождалось неизбежным округлением цен и стандартными для таких случаев слухами, что все подорожает.
Тем не менее, белорусскому Нацбанку удалось последовательно снижать инфляцию, с 10,6% в 2016 году до 4,6% в 2017, за счет достаточно жесткой монетарной политики и отказа от практики запускать печатный станок.
В Беларуси округление цен не стало причиной роста инфляции, не станет и в Украине.
Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари